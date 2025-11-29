Россияне стали массово сдавать билеты на концерты Долиной

Baza: во Владивостоке за сутки вернули более 200 билетов на концерт Долиной

Россияне начали активно возвращать билеты на концерты Ларисы Долиной после судебной истории с ее квартирой в Хамовниках. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

По данным канала, на сегодняшнем концерте во Владивостоке число свободных мест выросло с 25 до 224 всего за сутки. В Хабаровске, где выступление запланировано на 2 декабря, непроданных билетов стало 35 вместо прежних семи.

Реагировать начали и крупные бренды. Московский ресторан «Кафе Пушкинъ» удалил из своих соцсетей и с сайта публикацию о новогоднем вечере с участием певицы, билеты на который стоили 95 тысяч рублей. «Бургер Кинг» сообщил, что временно приостанавливает доставку еды к дому Долиной, пока, как подчеркнули в компании, покупательнице ее квартиры не вернут деньги.

Ранее Baza писала, что суд окончательно подтвердил право Долиной на квартиру в Хамовниках, оставив иск к ней на 112 миллионов рублей без удовлетворения. По данным канала, 98% респондентов в его опросе заявили, что артистка должна вернуть деньги покупательнице жилья.

Защита Полины Лурье, купившей квартиру у Долиной, намерена обратиться в Верховный суд после изучения решения Второго кассационного суда, который признал законным возврат недвижимости певице. Адвокат Лурье Светлана Свириденко заявила, что ее доверительница фигурировала лишь как свидетель и что суд, признавая сделку недействительной, не применил механизм двусторонней реституции — то есть не обязал вернуть покупателю деньги.

Кассация ранее оставила в силе решения Хамовнического суда и Мосгорсуда. Заседание прошло в закрытом режиме из-за материалов медэкспертизы Долиной.

По версии следствия, летом 2024 года телефонные мошенники убедили артистку продать квартиру и передать им деньги. Ущерб оценили примерно в 300 миллионов рублей. Накануне Балашихинский городской суд приговорил четверых участников группы, которой инкриминируется эта схема, к срокам от четырех до семи лет лишения свободы со штрафами от 900 тысяч до одного миллиона рублей.