Адвокат покупательницы квартиры Долиной подготовит жалобу в Верховный суд

Защита намерена обратиться в Верховный суд после изучения решения Второго кассационного суда общей юрисдикции, который подтвердил правомерность возврата квартиры Ларисе Долиной после сделки купли-продажи. Об этом сообщила 360.ru адвокат покупательницы квартиры Полины Лурье Светлана Свириденко.

По словам Свириденко, Лурье проходила по делу в статусе свидетеля и потерпевшей не признавалась. Защита настаивает, что суд не применил предусмотренную законом норму о двусторонней реституции — возврате сторон в исходное положение, включая возврат денег покупателю.

«По всем делам аналогичной категории суд, признавая договор недействительным, применяет норму права и возвращает стороны в первоначальное положение, которое существовало до этого договора. Это двусторонняя реституция. По нашему делу суд данную норму права не применил, признал договор купли-продаж квартиры недействительным, признал право собственности за Долиной, а деньги с нее в пользу Лурье не взыскал», — отметила адвокат.

Накануне кассация оставила в силе решения Хамовнического суда и Мосгорсуда о признании сделки недействительной и возвращении квартиры артистке. Заседание проходило в закрытом режиме — по просьбе юриста Долиной из-за оглашения материалов медэкспертизы.

По данным следствия, летом 2024 года телефонные мошенники вынудили Долину продать квартиру в Хамовниках и передать им деньги. Ущерб оценили в 300 миллионов рублей.

Сегодня Балашихинский городской суд вынес приговор участникам группы, которую следствие считает причастной к этой схеме. Обвиняемым назначили сроки от четырех до семи лет лишения свободы и штрафы от 900 тысяч до миллиона рублей.