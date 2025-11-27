Жалобу покупательницы квартиры Долиной в Хамовниках отклонили в суде

Второй кассационный суд отклонил жалобу покупательницы квартиры Ларисы Долиной в Хамовниках и оставил певице право собственности. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости».

Жилье у Долиной покупала Полина Лурье.

«Кассационную жалобу Лурье <…> оставить без удовлетворения», — огласил решение судья.

Жалобу рассматривали в закрытом режиме — на этом настоял юрист артистки, так как на заседании оглашались данные медицинской экспертизы. Адвокат Лурье пообещал обжаловать решение в Верховном суде.

Долина 19 ноября приехала в суд давать показания по уголовному делу о мошенничестве. Всего на скамье подсудимых оказались четыре человека, которые убедили певицу перевести деньги от продажи квартиры на «безопасный счет». Артистка лишилась почти 200 миллионов рублей.