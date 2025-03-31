Роспатент отказал Шаману в регистрации товарного знака «Я русский» на алкоголь

Роспатент отказал певцу Ярославу Дронову, более известному как под псевдонимом Шаман, в регистрации товарного знака «Я русский» на алкоголь из-за опасения оскорбить чувство достоинства россиян. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

В октябре 2024 года Дронов обратился в Роспатент с двумя заявками на регистрацию товарного знака «Я русский». Первая заявка была связана с производством алкогольной продукции, а вторая охватывала 17 категорий товаров и услуг, включая шампуни, пены для ванн, мыло, ароматизаторы воздуха, помаду, блестки для ногтей, игрушки для взрослых и другие.

Однако по обеим заявкам Роспатент принял решение об отказе в регистрации товарного знака.

«Заявленное обозначение может быть воспринято общественностью как оскорбляющее чувство достоинства людей, поскольку данное обозначение способно вызвать прямую ассоциацию между национальностью и, в частности, употреблением алкогольной продукции. Регистрация подобных обозначений может быть признана противоречащей общественным интересам», — отметили в документе.

В ответе Роспатента также отмечается, что товарный знак, предложенный Дроновым, имеет сходство с зарегистрированным товарным знаком «Русская водка», который принадлежит нескольким компаниям, включая завод «Кристалл», «Русский стандарт» и еще около десяти производителей.

Ранее СБУ обвинила Шамана в «подконтрольности Кремлю» и публичной поддержке действий российских военных. В ответ Дронов сказал: «Служу России!».

Шамана считают патриотом и «великим певцом земли русской». В ноябре ему вручили нагрудный знак заслуженного артиста России.