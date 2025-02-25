СБУ обвинила Шамана в «подконтрольности Кремлю»

Служба безопасности Украины заочно предъявила певцу Шаману (настоящее имя — Ярослав Дронов) обвинение в поддержке действий ВС России и подконтрольности Кремлю. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В СБУ отметили, что принимают комплексные меры для привлечения артиста к ответственности. Однако не уточнили, какие именно.

Шамана называют патриотом и «великим певцом земли русской». В ноябре ему официально вручили нагрудный знак заслуженного артиста России.

Песни Шамана даже стали включать в школах на уроках музыки. Пресс-секретарь комитета образования городской администрации Гэсэр Раднаев сообщил, что в рамках основной образовательной программы в седьмом и восьмом классах особое внимание уделяется патриотическим песням. В частности, рассматривается творчество Шамана.

Дронов прославился песнями «Я русский» и «Встанем». В 2023 году его клип на композицию «Мой бой», снятый в зоне СВО, набрал больше миллиона просмотров за сутки.