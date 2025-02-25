«Служу России!» Шаман ответил на обвинения СБУ

Певец Шаман в ответ на обвинения украинских спецслужб заявил, что служит России

Певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Шаман, отреагировал на обвинения Службы безопасности Украины (СБУ) в его адрес. Слова артиста привела «Газета.ru» .

«Ну а что на это можно ответить? Служу России!» — заявил Дронов.

СБУ 25 февраля выдвинула серию обвинений в адрес Дронова, в том числе из-за выступлений на территории Луганской и Донецкой народных республик, а также прославления российских военных и подконтрольности Кремлю.

Дронов стал знаменитым благодаря песням «Я русский» и «Встанем». В 2023 году его клип на композицию «Мой бой», снятый в зоне спецоперации, набрал за сутки больше миллиона просмотров.

Шамана называют «великим певцом земли русской» и патриотом. В ноябре Дронову официально вручили нагрудный знак заслуженного артиста России, а песни Ярослава начали включать в школах на уроках музыки.