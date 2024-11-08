Шаману официально вручили нагрудный знак заслуженного артиста РФ

Шаман на церемонии в Кремле получил нагрудный знак «Заслуженный артист России»

Певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Шаман, во время торжественной церемонии в Кремле получил нагрудный знак «Заслуженный артист Российской Федерации». Об этом артист сообщил в своем Telegram-канале .

Исполнитель рассказал, что награду ему вручил первый заместитель руководителя администрации Президента России Сергей Кириенко.

Торжественная церемония состоялась в Екатерининском зале Сенатского дворца московского Кремля.

«Служу России» Победа будет за нами!» — отреагировал Шаман на это событие.

Президент РФ Владимир Путин присвоил артисту звание заслуженного артиста России этим летом.

Ранее появилась информация, что песни Шамана начали изучать и петь на уроках музыки в читинских школах. По словам пресс-секретаря комитета образования горадминистрации Гэсэра Раднаева, творчество артиста представляет собой пример патриотической песни.

В конце октября певец назвал своего самого главного конкурента на российской эстраде. По его словам, это он сам, но только через 10 лет.