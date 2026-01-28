Режиссера Олейникова похоронили на Троекуровском кладбище

Режиссера и продюсера Александра Олейникова в среду похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщило РИА «Новости» .

На церемонию прощания с Олейниковым пришли многие его друзья и коллеги, в том числе генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, режиссеры Федор Бондарчук и Ренат Давлетьяров, продюсер Антон Калинкин.

Мероприятие также посетили певица Лариса Долина и исполнитель Дмитрий Маликов. Последний признался, что Олейников повлиял на его становление как артиста.

О смерти Олейникова на 61-м году жизни стало известно 24 января. Телеведущий с 1985 года начал работу на телевидении. С 1993 года вел на ТВ-6 программы «Моя история», «Ваша музыка» и «Моя звезда».

Бондарчук ранее назвал Олейникова представителем золотого века российского телевидения, когда «все только начиналось».