Долина пришла на прощание с режиссером Олейниковым

Известная певица Лариса Долина в среду прибыла на прощание с продюсером, режиссером и членом Академии российского телевидения (АРТ) Александром Олейниковым. Церемония проходит на Троекуровском кладбище.

«Он был таким живым, так любил жизнь! Заряжал всех своей энергией, просто учебник по тому, как надо жить. Всегда и везде успевал, создавал интересные проекты. Александр стал мне другом, не близким, но другом. По духу, по отношению к профессии. Это невосполнимая утрата, даже не знаю, какие слова можно сказать, страшная потеря», — отметила Долина.

Певец Дмитрий Маликов рассказал 360.ru, что знакомство с Олейниковым в юности повлияло на его становление на сцене.

«Саша часто ходил на мои концерты. Он был одним из первых людей, кто меня взял и привел в шоу-бизнес. С тех пор мы близко дружили. Когда ты совсем юный, важна поддержка таких людей, которые возьмут за руку и приведут к чему-то хорошему. Большая утрата для меня и всей моей семьи», — добавил он.

О смерти Олейникова в возрасте 60 лет стало известно 24 января.