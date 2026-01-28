«Представитель золотого века телевидения». Бондарчук простился с режиссером Александром Олейниковым

В Москве началась церемония прощания с продюсером, режиссером и членом Академии российского телевидения Александром Олейниковым. Воспоминаниями о нем поделились с 360.ru телеведущая Ирада Зейналова и актер Федор Бондарчук.

Зейналова рассказала, что сдружилась с Олейниковым во время посольской службы на Маврикии, куда режиссер приезжал, чтобы работать над проектом. По ее словам, в последнее время он невероятно много писал: занимался созданием масштабного проекта о разоблачении пропаганды.

«Он отталкивался от того, что Черчилль говорил: „Я буду победителем, потому что историю писать буду я“. И он занимался этим большим проектом, и это было прямо состоянием его души», — поделилась телеведущая.

Бондарчук отметил, что его дружба с Олейниковым началась еще в 90-х годах, в постперестроечный период.

«С ним связано время моего профессионального становления и вообще страны, потому что действительно, я уже говорил, он яркий представитель золотого века российского телевидения, когда все только начиналось», — рассказал актер.

Александр Олейников умер 24 января в возрасте 60 лет. Причиной стал оторвавшийся тромб.