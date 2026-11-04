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    Режиссер «Калигулы» и «Салона Китти» Тинто Брасс скончался в 93 года

    Стоп-кадр видео Youtube
    Фото: Стоп-кадр видео Youtube

    В Риме на 94-м году жизни скончался итальянский кинорежиссер Тинто Брасс. Об этом сообщило издание Ansa со ссылкой на его семью.

    По данным агентства, режиссер умер в среду утром. Похороны планируют провести в узком частном кругу.

    Тинто Брасс родился 26 марта 1933 года в Милане. После окончания правового колледжа он переехал в Париж, где работал в архиве Cinematheque Française. Вернувшись в Италию, он начал карьеру ассистента режиссера.

    Дебютная работа Брасса «Кто работает, тот потерян» вышла в 1963 году. В начале творческого пути он работал в разных жанрах, включая комедии и вестерны. Позже он окончательно посвятил себя эротическому кино. Самые известные его картины — «Салон Китти» и «Калигула».

    Накануне ушел из жизни заслуженный артист России Владимир Григорьев.

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