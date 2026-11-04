Ушел из жизни заслуженный артист России Владимир Григорьев

Заслуженный артист России Владимир Григорьев умер на 75-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба театра Пушкина.

Григорьев родился 26 августа 1952 года в Волгограде. В театр он пришел в 1975 году, будучи студентом выпускного курса ГИТИСа. Алексей Говорухо пригласил его в спектакль «Разбойники». Артист вышел на сцену в день вручения дипломов и служил театру более 50 лет.

За это время он сыграл множество ролей. Среди них — Роллер в «Разбойниках», Шансонье в «Блэзе», Попугай в «Острове сокровищ» и Инквизитор в «Жанне Д’Арк».

«Образы, которые он создавал на сцене навсегда останутся в наших сердцах и в памяти. Мы выражаем соболезнования близким Владимира Евгеньевича. Скорбим вместе с вами», — поделились в театре.

О дате и времени прощания сообщат позже.

Как сообщили РИА «Новости» в окружении актера, причиной его смерти стала острая сердечная недостаточность.

Накануне ушел из жизни народный артист России Алексей Дуров.