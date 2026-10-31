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    «Ревешь от безвыходности». Звезда «Дома-2» Рапунцель рассказала о борьбе с раком

    Участница «Дома-2» Алена Рапунцель рассказала об ухудшении состояния

    Фото: 360.ru

    Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Алена Рапунцель (Савкина) призналась, что лечение онкологического заболевания стало для нее тяжелым испытанием не только физически, но и психологически. О своем состоянии она рассказала в социальных сетях.

    По словам девушки, больничные процедуры, постоянные обследования и побочные эффекты терапии доводят ее до отчаяния. Особенно тяжело переживать потерю волос и ощущение беспомощности.

    «И просто ложишься, заматываешься в плед и ревешь белугой от безвыходности», — поделилась Рапунцель.

    Она также рассказала, что многочисленные капельницы привели к повреждению вен на руках. В какой-то момент Савкина временно перестала видеть и не могла самостоятельно ходить, однако позднее эти функции восстановились.

    Ранее участница телепроекта сообщала о пневмонии, развившейся во время противоопухолевого лечения.

    О своем диагнозе Рапунцель публично рассказала 10 октября, уточнив, что рак четвертой стадии обнаружили еще в конце июля.

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