Сегодня 23:11 «Пацанки» — это не рехаб. Анастасия Наточий — о борьбе с зависимостью после шоу Анастасия Наточий: в «Пацанках» не учат, как справиться с зависимостью 0 0 0 Фото: Телеканал «360» Эксклюзив

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Финалистка шестого сезона шоу «Пацанки» Анастасия Наточий планирует открыть свой реабилитационный центр для зависимых. В интервью ведущей 360.ru Елене Кононовой девушка рассказала о проблемах, которые обычно предпочитают замалчивать.

После шоу алкоголь и наркотики снова вернулись в жизнь Наточий — свою роль сыграли медийность и деньги. «Когда ты выходишь после проекта, у тебя резко появляется другой статус, медийность, подписчики, у тебя идет реклама, идут деньги, которые падают, грубо говоря, с потолка. Вот просто ты стоишь — здесь деньги, здесь деньги. И в этот момент нужно понять, чем тебе стоит увлекаться, найти какое-то увлечение. А у меня в тот момент не получилось это сделать», — объяснила она. Тогда девушке казалось, что употреблять можно умеренно, делая вид, что ничего не происходит и никто ничего не узнает.

И это меня немножко поглотило. Если до проекта мне нужно было что-то придумывать, <…> то здесь я понимала: я хозяйка своей жизни, у меня есть деньги, я могу себе позволить неограниченное количество наркотиков. Анастасия Наточий

Во время срывов, призналась Наточий, она иногда думала, что все вышло так, как нужно: получилось ограничить употребление спиртного и наркотиков, «выйти на хитрость». «А в другой момент меня просто разбивало, потому что я пришла в „Пацанки“ с целью бросить и изменить это все. Наверное, если бы не проект, уверена, меня сейчас бы не было. <…> Вряд ли я была бы в живых, со мной могло случиться все что угодно», — допустила собеседница 360.ru. Тем не менее, по словам Наточий, она переоценила свои возможности: полагала, что «Пацанки» помогут прийти к трезвости.

Но «Пацанки» — это не рехаб, там нет нарколога, в «Пацанках» не учат, как справиться с зависимостью. Анастасия Наточий

Девушка долго не понимала, что находится на краю и нуждается в реабилитации. Осознать это помог человек, который открыл Наточий глаза и напомнил ей о так называемом «Клубе 27».

Интересно Клуб 27 (англ. 27 Club — объединенное название известных музыкантов, умерших в возрасте 27 лет, иногда при странно сложившихся обстоятельствах. Клуб 27 (англ. 27 Club — объединенное название известных музыкантов, умерших в возрасте 27 лет, иногда при странно сложившихся обстоятельствах.

«И он как-то подал информацию: мол, ты можешь жить по-другому, не ходить по кругу. <…> Он познакомил меня с программой „12 шагов“, сказал, что есть анонимные [группы], куда ты приходишь, и тебя там поймут, потому что там такие же люди, как и ты», — поделилась финалистка «Пацанок».

Многие трезвые не понимают, что это такое, когда ты в зависимости. Они говорят: «Ты бросить, что ли не можешь?» Нет, это так не работает. просто взять и бросить — это вообще капля в море. А выйти в интересную трезвость, когда ты трезв и счастлив, это очень тяжело, это большая работа. Анастасия Наточий

Наточий подчеркнула, что прохождение программы — долгий путь, на котором можно сделать что-то не так и потом начинать заново. «Тебе нужно признать, что ты действительно не вернешься к употреблению. Для наркомана очень страшно. <…> Даже в мыслях это иногда очень страшно. Но мне в этом помогло правило „Только сегодня“. Я сейчас по нему живу: я сегодня трезвая, а что будет завтра — будет завтра», — сказала она. Недавно Наточий вернулась в эфир, чтобы принять участие в новом проекте — «Пацанки рулят». Там экс-участницы «Пацанок» представляли свои бизнес-проекты, лучший из которых получил миллион. Анастасия пришла с масштабной идеей об открытии своего реабилитационного центра для зависимых. «Мне очень бы хотелось что-то [сделать] для людей. <…> Конечно, я хотела бы найти людей, которые в этом что-то понимают. <…> У меня мало опыта, мало трезвости, но это дикое желание как будто все перевесило», — поделилась она. Наточий заметила, что получила безумный отклик от людей, и поняла — затеяла это не зря.