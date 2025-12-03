Драка блогера Суада Муратовича с концертным директором Филиппа Киркорова Максимом Ситником на катке в Москве получила продолжение. Участники конфликта договорились о новой встрече. Об этом Муратович заявил в комментарии 360.ru

Он пояснил, что после публикаций в его Telegram-канале с ним связался Ситник и пригласил на встречу для окончательного разрешения отношений.

«Я ему сказал, что просто так это не оставлю, потому что мое имя опорочено, поэтому он меня пригласил, чтобы решить конфликт по-мужски или, как он сказал, решим — мир или война», — заявил Муратович.

Блогер подчеркнул, что не знает, чего именно ждать от Ситника на предстоящей встрече, но сам он нацелился на то, чтобы получить публичные извинения и выйти из всей этой истории чистым.

«СМИ вывернули ситуацию так, что я спровоцировал этот конфликт, поэтому я хочу доказать, что это не так и под запись на диктофон записать его версию и рассказать свою», — пояснил Мурадович

По его словам, конфликт с Ситником оказался раздут на пустом месте. Блогер уточнил, что на открытии катка около ГУМа он был с подругой. Они планировали подойти к появившемуся со свитой Киркорову и попросить о фотографии.

«Я просто восхитился, как классно он выглядит и назвал его „сладким“. После этого из толпы на меня обернутся Ситник и начал наезжать матом», — рассказал Мурадович.

Блогер согласился отойти с концертным директором артиста на разговор, чтобы разрешить конфликт и даже дал ему свой номер телефона, чтобы тот позвонил в любой момент, если претензии останутся.

«Он записал меня в контактах как „Гусь“. На это я ответил, что он сам „Гусь“ и начал уходить. В этот момент Ситник напал на меня со спины и нанес два удара, а после повалил на землю. Эти кадры обошли все новостные каналы», — пояснил Мурадович.

Он отметил, что получил один телефонный звонок от неизвестного, который ему угрожал, но всерьез его не воспринял. Только после этого ему позвонил Ситник и пригласил на встречу.