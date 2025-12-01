Улетай из страны: блогер пожаловался на угрозы после драки с директором Киркорова
Блогер Муратович заявил об угрозах после драки с директором Киркорова
Неизвестные угрожали блогеру Суаду Муратовичу после потасовки с концертным директором Филиппа Киркорова Максимом Ситником на катке у ГУМа в Москве. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
«Мне позвонил незнакомый человек и сказал, чтобы я улетал из страны на несколько недель, пока все не уляжется. Мне реально угрожают?» — задался вопросом блогер.
Муратович добавил, что ему якобы заявили о недовольстве им со стороны влиятельных людей, с которым сам блогер бороться не в состоянии.
«Я, может, выгляжу как переживающий мальчик в этой истории. Не собираюсь улетать, молчать, бежать куда-то и уж точно я не собираюсь оставлять без внимания — обращения его брата о том, что хочет со мной встретиться 3 декабря. Оставьте угрозы, это вызывает лишь только смех», — написал блогер.
Также он извинился, что назвал Филиппа Киркорова «сладким», но пообещал Ситнику, что с ним тема не закрыта.
«Моя репутация запятнана непонятным человеком, который вошел в мою жизнь. Буду стоять до смерти, чтобы ее отстоять, так что быстро это не закончится», — заключил Муратович.
Ранее стало известно, что блогер публично оскорбил Ситника, который бросился на обидчика. Из-за потасовки открытие ГУМ-катка пришлось приостановить.