Улетай из страны: блогер пожаловался на угрозы после драки с директором Киркорова

Неизвестные угрожали блогеру Суаду Муратовичу после потасовки с концертным директором Филиппа Киркорова Максимом Ситником на катке у ГУМа в Москве. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале .

«Мне позвонил незнакомый человек и сказал, чтобы я улетал из страны на несколько недель, пока все не уляжется. Мне реально угрожают?» — задался вопросом блогер.

Муратович добавил, что ему якобы заявили о недовольстве им со стороны влиятельных людей, с которым сам блогер бороться не в состоянии.

«Я, может, выгляжу как переживающий мальчик в этой истории. Не собираюсь улетать, молчать, бежать куда-то и уж точно я не собираюсь оставлять без внимания — обращения его брата о том, что хочет со мной встретиться 3 декабря. Оставьте угрозы, это вызывает лишь только смех», — написал блогер.

Также он извинился, что назвал Филиппа Киркорова «сладким», но пообещал Ситнику, что с ним тема не закрыта.

«Моя репутация запятнана непонятным человеком, который вошел в мою жизнь. Буду стоять до смерти, чтобы ее отстоять, так что быстро это не закончится», — заключил Муратович.

Ранее стало известно, что блогер публично оскорбил Ситника, который бросился на обидчика. Из-за потасовки открытие ГУМ-катка пришлось приостановить.