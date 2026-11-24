Рэпер Андрей Косолапов, известный под псевдонимом Macan, стал младшим сержантом Росгвардии. Об этом сообщил телеграм-канал Shot .

По информации канала, очередное звание артист получил после выступления в Кремлевском дворце на юбилее Росгвардии в марте 2026 года. Тогда же его наградили знаком «За отличие в службе» II степени.

На празднике рэпер исполнил песню«Пусть Бог будет рядом с твоими планами» в сопровождении оркестра и детского хора.

Срок службы артиста закончится в ближайшие дни, сразу после возвращения к гражданской жизни он отправится в концертный тур.

Год назад Macan поступил на службу по призыву в центр специального назначения «Витязь». В ноябре 2026 года его внесли в базу портала War and Sanctions, который курирует ГУР Украины.