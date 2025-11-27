Рэпера Macan распределили в элитное подразделение спецназа Росгвардии

На службу 23-летний музыкант отправится 28 ноября.

«Витязь», созданный в 1977 году, стал первым подразделением спецназа в составе Министерства внутренних дел СССР. С 2016 года входит в состав Федеральной службы войск национальной гвардии. Бойцы подразделения участвовали в освобождении заложников из театрального центра на Дубровке и сейчас участвуют в СВО. Не менее 10 из них удостоили звания Героев России.

Ранее Macan сообщил, что, несмотря на службу в армии, готов выступить на новогодних корпоративах. В декабре у него уже запланировано несколько концертов. При этом он выставил на продажу свой автомобиль.