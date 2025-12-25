Актер Щербаков: смерть Алентовой стала потерей и для театра, и для кино

Вера Алентова была талантливой артисткой и очаровательной женщиной. Об этом 360.ru рассказал актер и телеведущий Борис Щербаков.

«Это была прекрасная артистка, великолепная женщина, очаровательный человек. Я имел счастье работать с ней, это было одно удовольствие», — подчеркнул он.

Актер назвал смерть Алентовой огромной потерей и для театра, и для кинематографа. Он также выразил соболезнования ее дочери Юлии Меньшовой и всем родным.

Вера Алентова умерла 25 декабря на 84-м году жизни. Предварительно, причиной ее смерти стала острая сердечная недостаточность. Несколько лет назад Алентова переболела COVID-19, после чего у нее обострились проблемы с сердцем.

Особую популярность артистке принесла роль Катерины в фильме «Москва слезам не верит» режиссера Владимира Меньшова. Актер Владимир Долинский назвал Алентову красивой и талантливой женщиной, которая много сделала для киноискусства.