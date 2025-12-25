Актер Долинский назвал Алентову прекрасной актрисой, вошедшей в историю

Вера Алентова навсегда останется в памяти зрителей как эффектная и талантливая актриса. Об этом 360.ru рассказал ее коллега по цеху Владимир Долинский.

Он отметил, что снимался вместе с Алентовой в фильме «Ампир V», но не встречался с ней лично. Долинский добавил, что у артистки был не только талант и эффектная внешность, но и замечательная семья.

«Ушла прекрасная актриса. Она вошла в историю российского и советского кино. Красивая, эффектная женщина, жена прекрасного режиссера», — подчеркнул он.

Артист выразил соболезнования близким Алентовой.

«Юлию Меньшову, их дочь, я очень люблю как замечательную актрису, как ведущую. Я выражаю всяческие соболезнования Юле, пусть она держится. Жизнь продолжается», — заключил он.

Алентова ушла из жизни в возрасте 83 лет. Предварительно, причиной ее смерти стали проблемы с сердцем. Несколько лет назад актриса переболела COVID-19