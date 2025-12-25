Причиной смерти Алентовой назвали проблемы с сердцем

По его данным, незадолго до смерти у артистки обострились проблемы с сердцем. Ситуация со здоровьем ухудшилась после перенесенного несколько лет назад COVID-19.

Актрисе стало плохо во время церемонии прощания с артистом Анатолием Лобоцким, ее госпитализировали. Врачи несколько часов боролись за жизнь артистки, но спасти ее не удалось.

Церемония прощания с актрисой состоится в Театре имени Пушкина. Эту информацию ТАСС подтвердил худрук Евгений Писарев.

Алентова умерла в возрасте 83 лет. Большую известность артистка получила после съемок в знаменитом фильме Владимира Меньшова «Москва слезам не верит», где она сыграла роль Катерины. В 1981 году картина получила премию «Оскар».