Путин прислал венок на церемонию прощания с Масляковым
В Москве прошла церемония прощания с телеведущим Александром Масляковым. Президент Владимир Путин прислал венок, сообщило РИА «Новости».
Глава государства, напомнили «Известия», выразил соболезнования родным и близким Маслякова. Он отметил, что разделяет горе, которое постигло семью легендарного телеведущего.
«Ушел из жизни Александр Васильевич Масляков — человек многогранного таланта, один из тех увлеченных, преданных своему делу и призванию профессионалов, которые олицетворяют наше телевидение, определяют его облик», — подчеркнул Путин.
Ведущий КВН умер 8 сентября после продолжительной борьбы с раком, ему было 82 года. Церемония прощания с Масляковым состоялась 11 сентября концертном зале «Планета КВН». Его похоронят на Новодевичье кладбище.
Проститься с легендой КВН пришли звезды российского шоу-бизнеса. Ведущий и художественный руководитель телепрограммы «Поле чудес» Леонид Якубович сказал, что у Маслякова был очень сильный характер: он всегда мог передать людям хорошее настроение.
Участник КВН и шоу «Уральские пельмени» Сергей Исаев поблагодарил телеведущего за возможности, которые открыл перед ним основатель Клуба веселых и находчивых.