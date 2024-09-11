Путин прислал венок на церемонию прощания с Масляковым

Глава государства, напомнили «Известия», выразил соболезнования родным и близким Маслякова. Он отметил, что разделяет горе, которое постигло семью легендарного телеведущего.

«Ушел из жизни Александр Васильевич Масляков — человек многогранного таланта, один из тех увлеченных, преданных своему делу и призванию профессионалов, которые олицетворяют наше телевидение, определяют его облик», — подчеркнул Путин.

Ведущий КВН умер 8 сентября после продолжительной борьбы с раком, ему было 82 года. Церемония прощания с Масляковым состоялась 11 сентября концертном зале «Планета КВН». Его похоронят на Новодевичье кладбище.

Проститься с легендой КВН пришли звезды российского шоу-бизнеса. Ведущий и художественный руководитель телепрограммы «Поле чудес» Леонид Якубович сказал, что у Маслякова был очень сильный характер: он всегда мог передать людям хорошее настроение.

Участник КВН и шоу «Уральские пельмени» Сергей Исаев поблагодарил телеведущего за возможности, которые открыл перед ним основатель Клуба веселых и находчивых.