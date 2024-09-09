Названа дата прощания с Александром Масляковым

Гражданская панихида прощания с деятелем искусств Александром Масляковым пройдет 11 сентября в концертном зале «Планета КВН». Об этом сообщили в Telegram-канале КВН.
«Одиннадцатого сентября с 10:00 до 14:00 в „Планете КВН“ пройдет гражданская панихида прощания с Александром Васильевичем», — указали в сообщении.
Маслякова похоронят на Новодевичьем кладбище. Ведущий КВН умер 8 сентября после двух лет борьбы с онкологическим заболеванием. Последние дни перед смертью он провел в паллиативном отделении столичной больницы в окружении родственников.
Последнюю игру Александр Масляков провел в 2022 году, после чего передал свой пост из-за состояния здоровья. Президент Владимир Путин направил родным и близким телеведущего слова соболезнования в связи с его кончиной.
Мотоциклист погиб в горах Крыма при падении со стометрового обрыва
Итоги выборов в Совет депутатов города подвели в Жуковском
Участники «Миллиона призов» передали на благотворительность более 53 млн рублей
Праздничное богослужение ко Дню города проведут в Лобне 14 сентября
Подозреваемую по делу об отравлении в избиркомах Петербурга задержали
Школу и детский сад построят в микрорайоне Опытное Поле в Котельниках
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте