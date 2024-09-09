Названа дата прощания с Александром Масляковым

Гражданская панихида прощания с деятелем искусств Александром Масляковым пройдет 11 сентября в концертном зале «Планета КВН». Об этом сообщили в Telegram-канале КВН.

«Одиннадцатого сентября с 10:00 до 14:00 в „Планете КВН“ пройдет гражданская панихида прощания с Александром Васильевичем», — указали в сообщении.

Маслякова похоронят на Новодевичьем кладбище. Ведущий КВН умер 8 сентября после двух лет борьбы с онкологическим заболеванием. Последние дни перед смертью он провел в паллиативном отделении столичной больницы в окружении родственников.

Последнюю игру Александр Масляков провел в 2022 году, после чего передал свой пост из-за состояния здоровья. Президент Владимир Путин направил родным и близким телеведущего слова соболезнования в связи с его кончиной.