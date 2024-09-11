Александр Масляков обладал недюжинным характером, поскольку всегда мог донести до людей улыбку и хорошее настроение. На это на гражданской панихиде по ушедшему из жизни телеведущему указал бессменный ведущий и художественный руководитель телепрограммы «Поле чудес» Леонид Якубович.

«Мы были знакомы 57 лет. Я увидел [Маслякова] впервые 57 лет тому назад, и первый раз он пожал мне руку. Поразительная история — человек 57 лет не менялся совершенно», — отметил он.

Якубович допустил, что Масляков мог быть в дурном настроении или злиться, но, несмотря ни на что, дарил всей стране смех.

«Всей стране он дарил вот это — какой был, такой и есть. И запомнят его вот таким. А не каким-нибудь другим. Надо обладать недюжинным характером, чтобы через все доносить на люди улыбку, хорошее настроение», — заключил ведущий.

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст на прощании с Масляковым сравнил его улыбку с улыбкой Юрий Гагарина.