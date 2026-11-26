Певица Алла Пугачева выложила свои фотографии без макияжа и фильтров. На снимках, размещенных в соцсети Instagram*, видны морщины, веснушки и пигментные пятна.

Артистка снялась в вилле на Кипре. На заднем плане видно комнату, залитую солнечным светом. Пугачева позировала в красном топе в белый горох с открытыми плечами и в белой кепке.

Свое лицо 77-летняя артистка показала крупным планом, не скрывая возрастные изменения. Внешность певицы часто вызывает споры среди ее подписчиков. Многие ловят звезду на использовании фотошопа и обращают внимание, как по-разному она может выглядеть на съемках.

Подробнее о том, почему появляются пигментные пятна, читайте в материале 360.ru.