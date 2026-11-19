В бытовой райдер поп-группы «Иванушки International» вошли салаты, авокадо и рыба. С приходом Кирилла Туриченко музыканты отказались от вредной еды. Они рассказали об этом РИА «Новости» .

«Когда я пришел в группу, попросил, чтобы в райдер внесли авокадо. У других артистов бывают разные непонятные запросы: разложенный по цветам M&M’s, распиленная батарейка, бутерброд с квадратной колбаской для квадратного хлеба — у нас такого нет», — отметил Туриченко.

Музыканты, по его словам, решили не есть все подряд и отказались от шоколада. Они просят, чтобы организаторы концертов подготовили салаты, рыбу, хлеб и воду.

Андрей Григорьев-Аполлонов рассказал, что раньше в райдер входили необычные пункты. Например, курица гриль с местного вокзала. Но с подачи третьего солиста участники группы пересмотрели список требований. Они отказались даже от сыра и колбасы.

Ранее Татьяна Ткачук раскрыла бытовой райдер группы «Моя Мишель». Музыканты особенно любят китайский чай.