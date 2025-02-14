Шаман представил клип с Мизулиной

Заслуженный артист России и певец Шаман (Ярослав Дронов) представил видео на трек «Я останусь с тобой», в котором приняла участие руководитель Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Об этом он сообщил в Telegram-канале .

По словам Шамана, «идея трека витала в воздухе», когда обсуждались инициативы депутатов Госдумы о возвращении школьных дискотек и включении современных патриотических композиций в школьную программу.

«Тогда мы с Екатериной Мизулиной подумали, что надо снимать клип на песню „Я останусь с тобой“ в стиле дневника вместе с настоящими учениками, их искренними чувствами и эмоциями, в настоящей школе», — поделился Shaman.

В видео вошли кадры посещения главой Лиги безопасного интернета и артистом московской школы № 1409 3 февраля.

Слухи о романе певца и общественницы ходят давно. Их замечали вместе в супермаркете, где они покупали продукты, а также на ужине в одном из ресторанов в Москве. В прошлом году Дронов развелся с супругой Еленой Мартыновой.