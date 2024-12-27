«Я его отпускаю». Бывшая жена Шамана выложила фото в «голом» платье после расставания

Экс-супруга певца Шамана Елена Мартынова показала поклонникам свои новые фотографии. Снимками она поделилась в Instagram*.

«С наступающим! Уходящий год был для меня непростым, но я его отпускаю с легким сердцем. Очень давно я не чувствовала себя такой свободной!» — написала Мартынова.

Также она показала свои снимки в бежевом платье, полностью расшитом стразами. Телесный цвет и яркий блеск создал впечатление, что на женщине нет ничего, кроме драгоценных камней. Особенно образ брюнетки подчеркнул красный фон и небрежно распущенные волосы.

О расставании Мартыновой с артистом стало известно в сентябре. Сам Шаман объяснил это решение плотным графиком, который не подходит для отношений.

После развода певец переселился в гостиницу. Во многих интервью он жаловался, что до сих пор не обзавелся собственным жильем.

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