Прощание с писательницей Зоей Богуславской началось в Москве

В Центре Вознесенского в Москве началась траурная церемония прощания с писательницей и вдовой поэта Андрея Вознесенского Зоей Богуславской. Прощание продлится до 14:00, после чего Богуславскую похоронят на Новодевичьем кладбище.

У входа в Центр Вознесенского установили камеру, на которую любой желающий может записать о Богуславской памятные слова.

Писательница умерла 14 мая в возрасте 102 лет. Воспоминаниями о ней делился редактор журнала «Юность» Сергей Шаргунов. По его словам, Зоя Борисовна посвятила всю жизнь служению искусству.

Богуславская была соратницей, музой и главной опорой Андрея Вознесенского, с которым прожила вместе 46 лет до его смерти в 2010 году. Именно ей литератор посвятил знаменитую поэму «Оза».

