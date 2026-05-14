Легендарная муза поэта. Умерла Зоя Богуславская

Умерла Зоя Богуславская — советская и российская писательница, литературный критик, супруга Андрея Вознесенского. Она прожила долгую жизнь и осталась в истории не только как муза поэта, но и как символ целой эпохи.

О смерти Богуславской сообщила пресс-служба Центра Вознесенского. Писательница умерла через месяц после того, как отметила свой 102-й день рождения. В центре Вознесенского рассказали, что ее живость и острота ума, открытость новому и безупречный вкус стали камертоном для нескольких поколений неравнодушных людей. В то же время Богуславская стала символом человеческих отношений благодаря чуткости, доброте и настоящему служению любви. «Память о Зое Борисовне будет жить вечно в стенах Центра и в наших сердцах», — подчеркнули в пресс-службе. Семья и личная жизнь Первым мужем легендарной музы стал актер Георгий Новицкий, с которым она познакомилась в театральном институте. Когда они поженились, студентке было 19. Пара разошлась через пять лет — Богуславская не выдержала пристрастия супруга к алкоголю. После этого она вышла замуж за самого молодого лауреата Сталинской премии и специалиста по кибернетике Бориса Кагана. За два месяца до защиты диссертации о драматургии Богуславская родила сына Леонида. «Рожала я в Ленинской библиотеке в научном зале. <…> позвонила мужу оттуда и сказала: „Бобка, я рожаю“. Он сказал: „Еду“. Он перепугался насмерть, он меня все-таки очень любил. Примчался с машиной, отвез меня из Ленинки в роддом», — признавалась Богуславская.

В 1957 году ее приняли в Союз писателей СССР. Именно там она познакомилась с Андреем Вознесенским, который тогда находился в зените славы. Поэт персонально пригласил писательницу на свое выступление в Большом зале Консерватории, где прочитал поэму «Оза» в честь своей новой возлюбленной.

Это было не просто публичное признание в любви, а почти обожествление меня. Для меня это было ужасно, потому что я замужем, у меня ребенок, я нормальная женщина из нормальной семьи. Мне было очень стыдно, я была в ужасе оттого, что все вокруг понимают, о ком речь.

В итоге Богуславская рассталась с Каганом и в 1964 году расписалась с Вознесенским. Свадьба проходила тайно, на ней не было ни друзей, ни членов семьи. Брак музы с поэтом продлился 46 лет, до смерти Вознесенского 1 июня 2010 года. «Он оказался верным как человек. Любовь, романы были — но это другое, это всегда было связано с поэзией. Однажды в Болгарии он исчез и, вернувшись, признался: „Я тебе скажу на всю оставшуюся жизнь. Я никогда не смогу предать — и ты знай одно: ревновать ты меня будешь только к стихам“», — рассказывала она.

Творческий путь Богуславская с детства увлекалась театром и литературой, поэтому решила стать театральным и литературным критиком. В 1948 году она окончила театроведческий факультет ГИТИС, а 1952 году — аспирантуру Института истории искусств Академии наук СССР, получив ученую степень кандидата искусствоведения. После учебы Богуславская работала в издательстве «Советский писатель», читала лекции в ВТУ имени М. С. Щепкина, была редактором Шестого творческого объединения писателей и киноработников киностудии «Мосфильм» и ответственным секретарем секции литературы комитета по Ленинским и Государственным премиям СССР в области литературы, искусства и архитектуры при Совете министров СССР. После знакомства с Вознесенским Богуславская становится известной и как писательница. Она часто публиковалась в журналах, из-под ее пера вышли монографии о Леониде Леонове и Вере Пановой и множество повестей и публицистических произведений. Самыми известными считаются «700 новыми», «Защита», «Наваждение», «Близкие», «Халатная жизнь», «Американки», а также две театрализованные «повести в диалогах» — «Контакт» и «Обещание».

Муза поэта дружила со многими известными людьми, в том числе и иностранцами. Она побывала в гостях у Грэма Грина, Марка Шагала, Антуана Витеза, Брижит Бардо, была знакома с четырьмя первыми леди США. Со стороны могло казаться, что Богуславская жила в тени знаменитого мужа, но сама она так не считала. «Человеку на всю жизнь отпущено мало счастья — минуты, часы, недели. Но если родители или Бог наделили тебя умением радоваться чужим успехам как своим собственным, — то у тебя радости в жизни оказывается очень много», — отмечала писательница. В книге «Халатная жизнь» она подчеркивала, что никогда не рвалась к почетной роли жены Вознесенского.

Я почитала его как поэта, была очень большая человеческая симпатия, желание как-то так облегчить, покровительствовать.

Вознесенский и Богуславская оставили значительный след в культуре, но каждый сделал это по-своему. Поэт стал одним из главных символов триумфа шестидесятников, а его жена проделала огромную работу для сохранения наследия той эпохи. Могила Вознесенского находится на Новодевичьем кладбище в Москве, рядом с его родителями. К месту упокоения поэта часто приходят его поклонники. Возможно, неподалеку от него, рядом с березами и сиренью, похоронят и Богуславскую — знаменитую музу и талантливую писательницу.