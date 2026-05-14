Писатель Шаргунов рассказал, что Богуславская посвятила всю жизнь служению искусству

В возрасте 102 лет ушла из жизни известная писательница и вдова поэта Андрея Вознесенского Зоя Богуславская. Воспоминаниями о ней в беседе с RT поделился писатель и главный редактор журнала «Юность» Сергей Шаргунов.

По его словам, у Богуславской до последнего сохранялась поразительно острая память на даты и события.

«Зоя Борисовна для меня навсегда — героиня поэмы Андрея Вознесенского „Оза“: сильная и хрупкая, мягкая и требовательная, и, конечно, человек, всегда влюбленный в литературу», — отметил автор.

Он также отметил, что всю жизнь Богуславская посвящала себя служению искусства. Ее судьба служит примером того, как можно сохранять молодость духа и любовь к людям вне зависимости от возраста, добавил Шаргунов.