Умерла заслуженная артистка России Нина Марушина

Из жизни ушла заслуженная артистка России Нина Марушина. Об этом сообщила пресс-служба Театра имени Пушкина.

«Не стало заслуженной артистки России Нины Александровны Марушиной. Для нас это невосполнимая утрата», — заявили на сайте театра.

В учреждении отметили, что Театр имени Пушкина невозможно представить без Нины Александровны. Она появилась там, когда должность главного режиссера занимал Борис Равенских. Артистка оставалась верна этой сцене 64 года.

Совсем недавно ее поздравляли с днем рождения и говорили о сыгранных героинях звезды – живых, обаятельных, нежных и искренних. Нина Марушина навсегда останется в памяти публики и сердцах коллег.

Артистка отметила день рождения 16 мая. Ей исполнился 91 год.