Пропавшая дочь Успенской встретилась с матерью

Пропавшая дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина уже встретилась с матерью. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

«Пропавшая дочь Успенской прилетела в Россию из Израиля. Она в порядке и уже встретилась с мамой», — уточнил канал.

Эту информацию ранее подтвердил помощник артистки.

Плаксина пропала на прошлой неделе. Как выяснилось, она улетела из России, не предупредив родственников и знакомых. Женщину нашли в Израиле 3 октября, но она не смогла сразу вернуться домой из-за массированной атаки Ирана.

Ранее директор Успенской Александр рассказал, что Плаксина не выходила на связь пять дней.

Певица и ее близкие предположили, что ее могли похитить из-за концертов артистки в ДНР и ЛНР. Также выдвигалась версия, что всему виной подруга семьи, «занимающаяся темными делами».

По словам друга семьи, адвоката Елены Сениной, наследницу Успенской могли завербовать иностранные спецслужбы. При этом она отметила, что это происшествие не заставит певицу изменить свою позицию по отношению к России.