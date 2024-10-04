04 октября 2024 01:36 Оставила телефон и ушла по-английски. Дочь Успенской снова довела мать до паники Директор Успенской Александр: Татьяна Плаксина чувствует себя нормально 0 0 0 Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / Global Look Press Знаменитости

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Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина, о пропаже которой артистка сообщила накануне, нашлась в Израиле. Ранее появились версии, что 34-летнюю наследницу артистки могли похитить. 360.ru собрал все подробности о случившемся, а также рассказал, чем известна сама Татьяна.

Пропала на пять дней

Татьяна Плаксина не выходила на связь пять дней. Приехавшая из Баку мать сразу забила тревогу, когда не обнаружила дочку дома. Татьяна оставила телефон и просто исчезла. Никто не видел, куда она ушла. О том, что Плаксина объявилась, стало известно вечером 3 октября. Директор Успенской Александр подтвердил информацию 360.ru.

Фото: РИА «Новости»

Версии «исчезновения» Плаксиной Успенская и ее близкие сразу выдвинули версию случившегося — Плаксину могли похитить. По их мнению, это могло быть связано с концертами исполнительницы в ДНР и ЛНР. Друг семьи, адвокат Елена Сенина прокомментировала ситуацию в беседе с 360.ru. По ее словам, женщину могли завербовать спецслужбы иностранного «понятно какого» государства.

«У нас были знаки, у нас были уже какие-то предпосылки утверждать, что эти поездки в ЛНР, ДНР не пройдут даром для Любы. Но мы не думали, что через Таню» Елена Сенина Адвокат

По мнению юриста, после того, как Успенская полностью поддержала Россию, получила гражданство РФ и начала помогать бойцам в новых регионах, вербовщики решили использовать против нее «самые больные, самые подлые методы», чтобы реализовать коварные планы. Была и третья версия случившегося. Ее выдвинул общественник Виталий Бородин, намекнув на темные дела. «Есть подруга семьи, которая занимается темными делами, о которых я потом расскажу», — привел его слова сайт kp.ru. Позже он сообщил в своем Telegram-канале, что в окружении дочери Успенской есть некая девушка по имени Таисия, которая, возможно, причастна к исчезновению ее дочери Татьяны. Бородин также добавил, что по словам певицы, эта девушка хотела организовать убийство Успенской. Общественный деятель также подчеркнул, что семья пока не будет писать заявление в полицию.

Вечером 3 октября стало известно, что дочь Успенской нашлась в Израиле, она никого не предупредила о своем отлете. Как рассказал директор артистки в беседе с Life, девушка чувствует себя хорошо. Мать счастлива, что наследница нашлась.

Фото: РИА «Новости»

Биография Татьяны Плаксиной Татьяна родилась в 1989 году в США, когда Любовь Успенская была замужем за бизнесменом Александром Плаксиным. Ранние годы девочка провела в Америке, а потом перебралась с семьей в Россию, где окончила московскую школу при американском посольстве.

После получения аттестата вернулась в Штаты и попыталась построить там карьеру. Однако долго оставаться на одном месте не захотела — отучилась в нью-йоркском колледже по специальности «Сравнительная литература и история искусств», а потом начала путешествовать. Плаксина успела пожить в Индии, Франции и Таиланде.

Фото: РИА «Новости»

Личная жизнь Плаксина предпочитает не распространяться о личной жизни. Замуж она не выходила, но состояла в отношениях несколько раз. Один из ее избранников — английский художник Шейн. С ним Татьяна даже познакомила маму. По слухам, дело почти дошло до свадьбы, но знаменитой родительнице жених не понравился. Другим возлюбленным дочери Успенской был модный эксперт, президент международной ассоциации байеров Гоша Ростовщиков. Однако об этом романе мало что известно, сейчас о нем редко вспоминают.

Фото: РИА «Новости»

Падение с велосипеда

Сначала в России о Плаксиной мало кто знал, но все изменилось пять лет назад, когда дочь звезды потеряла зубы, упав с велосипеда.

«Моя дочка Танечка упала с велосипеда в Коста-Рике, в результате чего сломала челюсть с двух сторон и потеряла пять зубов. После двух сложных операций мы много чего переоценили, а в первую очередь значение истинной красоты», — рассказывала певица в 2018 году. После этого Успенская обрила Татьяну налысо. Такой поступок объяснила избавлением от негативного прошлого. Как выяснило издание «Аргументы и факты», Плаксина длительное время была зависима от наркотических веществ.

Кроме того, по мнению знакомых семьи, на девушку оказывал негативное влияние отец, который пытался настроить ее против матери. Сама Успенская в это время активно гастролировала в России.

Фото: РИА «Новости»

Отношения с матерью В феврале 2020 года поклонников Успенской ошарашило заявление Татьяны о матери в одном из популярных шоу. Она рассказала о психологическом насилии со стороны Любови Залмановны. Якобы вне камер певица ведет себя как настоящий тиран — запирала Татьяну дома, унижала и оскорбляла. Сама артистка резко отреагировала на обвинения дочери, взъевшись на журналистов. По ее словам, на программу Плаксину заманили обманом, пообещав посвятить ей передачу. В итоге, по мнению Успенской, Татьяна стала жертвой хитрых журналистов.

После случившегося Плаксина уехала в США, отношения с мамой окончательно испортились. Им понадобилось три года, чтобы вновь наладить связь. Певица забрала наследницу в Россию, чтобы обеспечить ей счастливое будущее.

Фото: РИА «Новости»

Операции и путь к славе Как выяснило издание Woman.ru, из-за неудачного падения лицо Татьяны сильно изменилось. Также на внешности негативно отразилось употребление наркотиков. По мнению поклонников, в свои 30 лет девушка выглядела на все 50. Наследнице Успенской пришлось перенести четыре сложные операции, чтобы воссоздать былую красоту и поправить здоровье. Такаже она прошла лечение в московских поликлиниках, чтобы полностью очистить организм от наркотических веществ.

Мать вплотную занялась благополучием дочери — открыла в ней певческий талант и решила сделать из нее звезду. Артистка помогла Плаксиной сменить имидж — оплатила походы к стилистам, визажистам и другим специалистам. За несколько месяцев Татьяне удалось вернуть прежний шарм и красоту.

Фото: РИА «Новости»

Некоторые подписчики не верят, что преображение Плаксиной обусловлено только операциями по восстановлению челюсти, спортом и косметикой. В комментариях утверждают, что Татьяна часто посещает косметологов — увеличила губы, подтянула линию скул, решилась на «лисью» подтяжку глаз и даже увеличила грудь. Чем сейчас занимается Татьяна Плаксина Теперь дочь Успенской выступает под псевдонимом Pacha Tati и ведет личный блог, в котором регулярно рассказывает подписчикам о своей жизни. Поклонники новоиспеченной звезды отмечают, что она хорошеет с каждым днем. Девушка обучилась азам макияжа и упорно работает над собой — занимается в зале и ведет здоровый образ жизни.