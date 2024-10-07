Названа причина исчезновения дочери певицы Успенской

Пропавшая на несколько дней и нашедшаяся в Израиле дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина вернулась в Россию. Об этом 360.ru сообщил концертный директор исполнительницы Александр Иваненко.
Он подчеркнул, что с девушкой все в порядке.
По данным Telegram-канала Mash, Татьяна Плаксина улетела в Израиль без предупреждения родных и близких. Вернуться домой быстро она не смогла из-за массированной атаки со стороны Ирана.
На связь Плаксина не выходила около пяти дней. Сама Успенская не исключила, что дочь пропала во время концертов в Донецкой и Луганской народных республиках. Сама она в этот момент находилась на гастролях в Баку.
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