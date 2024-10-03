«У нас были знаки». Подруга Успенской раскрыла подробности исчезновения Татьяны Плаксиной

Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина скорее всего сейчас находится не в России. Об этом 360.ru рассказала друг семьи, адвокат, кандидат юридических наук Елена Сенина.

Она отметила, что 34-летнюю наследницу артистки могли завербовать спецслужбы иностранного «понятно какого» государства. Это связано с тем, что Успенская всячески поддерживает Россию, встала на сторону Владимира Путина, получила российское гражданство и помогает бойцам на новых территориях, куда выезжает с концертами.

«Мы не можем говорить, что мы находимся в панике. <…> У нас были знаки, у нас были уже какие-то предпосылки утверждать, что эти поездки в ЛНР, ДНР не пройдут даром для Любы. Но мы не думали, что через Таню», — заявила она.

Сенина отметила, что происшествие не заставит Успенскую изменить свою позицию по отношению к России. По ее словам, вербовщики использовали «самые больные, самые подлые методы для реализации своих планов».

Как рассказала сама певица, пропажу дочери она обнаружила, когда вернулась домой из Баку. Телефон Татьяна оставила дома, женщина не выходила на связь уже пять дней.