Представитель Киркорова раскрыла подробности о лечении певца

Лечение певца Филиппа Киркорова от ожога может затянуться. Из-за недуга артист не смог выступить на концерте в честь 85-летия Давида Тухманова. Об этом сообщила представительница исполнителя Екатерина Успенская в беседе с ТАСС .

«Лечение идет полным ходом, но, возможно, времени для восстановления потребуется больше, чем предполагалось», — сказала она.

По словам Успенской, из-за травмы Киркоров не смог выступить на концерте в Государственном Кремлевском дворце. Также она призвала не верить слухам и не ставить музыканту медицинских диагнозов.

Ранее появились сообщения, что у Киркорова начались осложнения после ожога, полученного на концерте. Певец якобы столкнулся с частичным некрозом кожи и другими опасными состояниями.

Киркоров сравнивал себя с Фениксом после ожога на концерте. По его словам, он как птица — то сгорает, то возрождается. Главное, чтобы зрители ничего не заподозрили, а раны заживут.