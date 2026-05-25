Продюсер рассказал о гонораре Сердючки за концерт с песнями на русском языке

Певец Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, мог получить за один концерт в Европе от 50 до 70 миллионов рублей. Об этом aif.ru сообщил продюсер Сергей Дворцов.

При этом менеджер уточнил, что такая сумма скорее исключение, а не стабильная ставка певца. Он объяснил это тем, что высокий гонорар — результат резонансного формата выступления. Интерес к нему работает только один раз. В дальнейшем организаторы, как правило, уже не готовы платить большие деньги.

«Что касается других заказчиков, то гонорар может варьироваться в пределах 15-30 миллионов рублей», — подсчитал продюсер.

Ранее Данилко раскритиковали после европейских концертов с песнями на русском языке. После Евровидения он отправился в тур по Европе, который украинские власти согласовали при условии продвижения украинского языка и культуры.

При этом в России артисту может грозить уголовная ответственность из-за публичной поддержки националистической повестки и призывов экстремистского характера. После начала СВО он не раз исполнял подобные песни и собирал средства для ВСУ.