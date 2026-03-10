Верке Сердючке предсказали тюремный срок в России

«РИА Новости»: Верке Сердючке может грозить до 6 лет лишения свободы в России

Украинскому артисту Андрею Данилко, известному под сценическим псевдонимом Верка Сердючка, может грозить до шести лет лишения свободы в России за пропаганду националистической идеологии и призывы к экстремизму. Об этом РИА «Новости» сообщил общественный деятель и юрист Иван Курбаков.

«Его высказывания и действия могут иметь юридические последствия. Уму может грозить уголовная ответственность по статье „Возбуждение ненависти или вражды, унижение человеческого достоинства“ и статье „Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности“», — объяснил правозащитник.

В январе 2022 года Данилко исполнял националистические песни, позднее проводил концерты для сбора средств ВСУ и опровергал возможность переговоров между Россией и Украиной.

Ранее стало известно, что Данилко могут не впустить в Россию по имеющимся на это основаниям.