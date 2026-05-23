Украинского артиста Андрея Данилко, выступающего в образе Верки Сердючки, обвинили в лицемерии и раскритиковали после концертов в Европе, на которых он исполнял песни на русском языке. Об этом сообщил телеграм-канал Shot .

Верка Сердючка после «Евровидения» отправилась в гастрольный тур по Европе, власти Украины согласовали его при условии, что артист будет продвигать украинский язык и культуру.

Данилко на «Евровидении» всячески демонстрировал патриотизм, публично высказывался в поддержку Украины. Однако на концерте в Варшаве Верка Сердючка пела старые песни на русском языке, и зал ей активно подпевал.

В Сети опубликовали записи с концерта, и украинцы обрушились на артиста с критикой. Они обвинили Данилко в лицемерии и популяризации русской культуры. Некоторые категорично призвали запретить артисту возвращение на Украину.

Канал указал на тот факт, что Сердючка последние годы на Украине избегает петь русскоязычные песни, а на концертах за границей включает их в программу.

Данилко может грозить до шести лет лишения свободы в России за пропаганду националистической идеологии и призывы к экстремизму. Артист с начала СВО исполнял националистические песни, а также проводил концерты для сбора средств ВСУ.