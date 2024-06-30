«Привет, Москва». Канье Уэст объявил о визите в Россию

Рэпер Канье Уэст подтвердил свой визит в Москву

Ron Sachs / Keystone Press Agency
Фото: Ron Sachs / Keystone Press Agency/Global Look Press

Американский рэпер Канье Уэст подтвердил, что действительно находится в России. В социальной сети «Вконтакте» он поприветствовал столицу.

«Привет, Москва», — написал артист на русском языке на личной странице во «ВКонтакте».

В мае в социальной сети Instagram* Уэст заявил, что закрывает там свой аккаунт и заводит страницу во «ВКонтакте».

Ранее продюсер Яна Рудковская рассказала о визите в Москву рэпера Канье Уэста. Она также предположила, что артист приехал в Россию, чтобы выступить в «Лужниках». Однако это оказалось неправдой. Представители «Лужников» заявили, что актуальной информации о проведении концерта Уэста не поступало.

Как выяснилось, американский рэпер Канье Уэст прилетел в Москву, чтобы отпраздновать юбилей дизайнера Гоши Рубчинского. Торжество с деликатесами русской кухни прошло в ресторане «Белуга».

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

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