«Канье Уэст уже в Москве». Рудковская — о визита рэпера в столицу

Продюсер Яна Рудковская: Канье Уэст уже в Москве, остановился в центре столицы

Ian West / Keystone Press Agency
Фото: Ian West / Keystone Press Agency/Global Look Press

Рэпер Канье Уэст прилетел в Москву. Об этом заявила продюсер Яна Рудковская в своем Telegram-канале.

«Остановился в самом сердце столицы! Скрестили пальцы по шоу в Лужниках!» — написала она.

Рудковская предположила, что билеты на концерт Уэста разлетятся, как горячие пирожки.

«Мои ставки, если оно будет, то 80 тысяч sold out за три дня. Ну ладно… Неделю максимум! Мегакрутой он, конечно! Что тут вообще говорить», — заключила она.

Ранее представители «Лужников» опровергли информацию о выступлении рэпера Канье Уэста в Москве. Они назвали эти сведения «фейком». При этом мошенники на фейковом сайте устроили распродажу билетов на шоу артиста. Позже ресурс стал недоступен.

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