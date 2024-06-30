Представители «Лужников» высказались о возможности выступления Канье Уэста

Американский рэпер Канье Уэст не выступит в Москве с концертом. Представительница «Лужников» в беседе с журналистами РИА «Новости» не подтвердила информацию о проведении концерта артиста.

«Никакой актуальной информации не поступало», — сказала она.

Собеседница агентства отметила, что на официальном сайте «Лужников» также нет сведений о выступлении Уэста.

До этого продюсер Яна Рудковская сообщила, что американский рэпер Канье Уэст находится в Москве. По ее словам, певец может в ближайшие дни дать концерт в «Лужниках», на который соберутся как минимум 80 тысяч человек.

Однако владелец и глава концертного агентства TCI Эдуард Ратников назвал слова продюсера «фикцией». По его мнению, слухи о возможном выступлении Уэста распространили «непрофессиональные тусовочные люди», желающие хайпануть на приезде рэпера.