Концерта не будет. Стало известно, зачем на самом деле Канье Уэст прилетел в Москву

«Москвичка»: Канье Уэст прилетел в Москву на юбилей к дизайнеру Гоше Рубчинскому

Imagespace / Keystone Press Agency / global look press
Фото: Imagespace / Keystone Press Agency / global look press

Американский рэпер Канье Уэст не выступит в Москве. Он прилетел в столицу к дизайнеру Гоше Рубчинскому, сообщили авторы Telegram-канала «Москвичка» и разместили видео с прогуливающимся артистом по подземке станции метро «Охотный ряд».

По данным издания, рэпер приехал в Москву на день рождения к главному дизайнеру его бренда Yeezy Гоше Рубчинскому. Артист лично захотел поздравить модельера с 40-летием.

Уэста и Рубчинского связывают не только рабочие отношения, но и дружеские. Репер часто надевает вещи с именем на латинице «Гоша».

Авторы статьи уточнили, что Уэст прилетел в аэропорт «Внуково-3» накануне частным самолетом.

Юбилей дизайнера отметили в ресторане «Белуга» с черной икрой, водкой и другими блюдами русской кухни.

Рэпера Канье Уэста также видели прошлой ночью у гостиницы «Националь». Прохожие сняли на видео, как артист в белой одежде выходил из машины.

«Будет покрывать грызню»: политолог Дробницкий — о возможном президентстве Камалы Харрис

Мест хватит всем? Как записать ребенка в детсад

Уроки для взрослых. Что такое ретроградный Сатурн и на кого он повлияет

Ипотека, пенсии и ЖКХ. Какие нововведения вступают в силу 1 июля

Один реформатор и три консерватора. Что известно о кандидатах в президенты Ирана

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте