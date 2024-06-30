Концерта не будет. Стало известно, зачем на самом деле Канье Уэст прилетел в Москву

«Москвичка»: Канье Уэст прилетел в Москву на юбилей к дизайнеру Гоше Рубчинскому

Американский рэпер Канье Уэст не выступит в Москве. Он прилетел в столицу к дизайнеру Гоше Рубчинскому, сообщили авторы Telegram-канала «Москвичка» и разместили видео с прогуливающимся артистом по подземке станции метро «Охотный ряд».

По данным издания, рэпер приехал в Москву на день рождения к главному дизайнеру его бренда Yeezy Гоше Рубчинскому. Артист лично захотел поздравить модельера с 40-летием.

Уэста и Рубчинского связывают не только рабочие отношения, но и дружеские. Репер часто надевает вещи с именем на латинице «Гоша».

Авторы статьи уточнили, что Уэст прилетел в аэропорт «Внуково-3» накануне частным самолетом.

Юбилей дизайнера отметили в ресторане «Белуга» с черной икрой, водкой и другими блюдами русской кухни.

Рэпера Канье Уэста также видели прошлой ночью у гостиницы «Националь». Прохожие сняли на видео, как артист в белой одежде выходил из машины.