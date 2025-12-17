В Москве задержали акушерку без диплома после гибели ребенка блогерши Айши

В Москве правоохранители возбудили уголовное дело после смерти новорожденного, которого мать родила дома в надувном бассейне. Задержана женщина, оказавшая акушерские услуги, сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

Столичные следователи возбудили уголовное дело по статьям о незаконном осуществлении медицинской деятельности и об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности.

По данным следствия, женщина 1965 года рождения, не являющаяся медработником и не имеющая диплома о высшем медицинском образовании, заверила москвичку, что сможет принять у нее роды дома. Она приехала к девушке в квартиру вечером 13 декабря, где приняла у нее роды на следующий день.

«Через некоторое время состояние младенца резко ухудшилось. Впоследствии, несмотря на оказание квалифицированной медицинской помощи, новорожденный скончался», — уточнил СК.

Следователи задержали женщину, скоро ей предъявят обвинение. Ведется расследование, назначены судебные экспертизы.

По информации Telegram-канала Baza, роды у тиктокерши Айши в квартире принимала 59-летняя женщина в надувном бассейне. После родов младенец находился в воде около 20–30 минут. Ребенок скончался спустя примерно час после того, как его достали из бассейна. Прибывшие врачи скорой оказались бессильны.

Ранее депутат Мосгордумы Мария Воропаева заявила, что в России нужно запретить пропаганду домашних родов блогерами.