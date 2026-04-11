Приговор по делу бывшего мужа Лерчек огласят 13 апреля

Гагаринский суд Москвы 13 апреля огласит приговор Артему Чекалину по делу о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ. Об этом его адвокат Сергей Гуров сообщил РИА «Новости» .

«Оглашение приговора назначено на 13 апреля», — сказал собеседник агентства.

Прения по делу прошли в пятницу вечером и начались уже после окончания рабочего дня — около 19:00. В ходе заседания прокурор попросила назначить Чекалину 7,5 года колонии общего режима и штраф в размере 196 миллионов рублей.

Сам предприниматель от участия в прениях отказался, сославшись на нехватку времени для подготовки речи. Однако Чекалин сохранил за собой право на последнее слово.

Дело в отношении его бывшей жены Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, выделили в отдельное производство до завершения лечения. Блогеру диагностировали рак желудка четвертой стадии. Суд также отменил ей домашний арест.