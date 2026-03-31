Суд в Москве может прекратить дело о банкротстве Валерии Чекалиной

Московский арбитражный суд может прекратить дело о налоговых махинациях против блогера Валерии Чекалиной. Юрист подсудимой заявил о полном погашении задолженности по налогам, сообщило РИА «Новости» .

Представители блогера передали в суд документы о перечислении в налоговую 176 миллионов рублей, эта сумма превышает размер задолженности Чекалиной.

На момент подачи заявления о банкротстве у Лерчек была задолженность перед ФНС в размере 173 миллиона рублей, несколько ее банковских счетов были заблокированы.

Суд выделил дело о выводе 250 миллионов рублей в ОАЭ в отдельное производство и приостановил его до выздоровления Чекалиной. Блогеру диагностировали рак желудка четвертой стадии. Суд 16 марта освободил ее из-под домашнего ареста в связи с тяжелым заболеванием, она проходит лечение в НМИЦ онкологии имени Блохина.