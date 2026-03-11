Лерчек диагностировали рак желудка четвертой стадии

Блогерше Лерчек (Валерии Чекалиной) диагностировали рак желудка четвертой стадии с метастазами. Об этом рассказала телеграм-каналу Shot ее подруга Алина Акилова.

По ее словам, Чекалина страдает от болей и регулярно принимает анальгетики. Родные и близкие блогерши ситуацию не комментируют.

Онкологическое заболевание обнаружили у Лерчек сразу после родов, с ребенком все в порядке. Сама блогерша находится на лечении.

Ранее Акилова уже писала в своем телеграм-канале о диагнозе подруги. Она заявила, что виной такому развитию болезни стала невозможность выйти из дома из-за ареста.

Чекалина не имела возможность сдать анализы и проверить здоровье, которое стремительно ухудшалось во время четвертой беременности. Из-за своего состояния она пропускала заседания суда и в целом с трудом передвигалась.

После родов Лерчек попала в онкологическую реанимацию, но отказалась от госпитализации, чтобы провести время с новорожденным сыном.