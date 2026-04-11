Бывший муж Лерчек отказался выступать в судебных прениях

Бывший муж блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, не стал участвовать в судебных прениях сторон по делу о выводе более 250 миллионов рублей. В суде он заявил, что не успел подготовить выступление, сообщило РИА «Новости» .

Гособвинение попросило назначить Чекалину 7,5 года лишения свободы и штраф в размере 196 миллионов рублей. Перед началом прений суд изучил дополнительные материалы: обвинение представило сведения о доходах подсудимого за несколько лет, а защита — решение следователя с отказом возбуждать налоговое дело после погашения задолженности. Когда суд предложил Чекалину высказаться в прениях, он отказался.

«В прениях выступать не буду, так как я не готов», — сказал он.

Чекалин добавил, что намерен воспользоваться правом на последнее слово. Адвокат же просил дать защите дополнительное время. Он пояснил, что о переходе к этой стадии заранее не сообщали, а перерыв между заседаниями оказался слишком коротким для полноценной подготовки позиции. Несмотря на это, суд не нашел оснований для переноса слушания и прений.

Тем временем мать блогера и предпринимателя Чекалина запустила эзотерические вебинары. Среди предложений Светланы Чекалиной — «Финансовое процветание» через групповую медитацию и «Обнуление кармы».