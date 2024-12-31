«Прекрасных ясных дней». Газманов поздравил россиян с наступающим Новым годом

Народный артист России певец Олег Газманов передал пожелания всего наилучшего зрителям и подписчикам телеканала 360.ru в новом, 2025 году. Он пожелал ясных и прекрасных дней.

«Желаю счастья, здоровья, удачи и прекрасных ясных дней. А нашим воинам-героям — вернуться домой с победой и невредимыми», — сказал Газманов.

Президент Владимир Путин ранее обратился к гражданам страны с новогодним обращением. Глава государства подчеркнул, что России в 2025 году предстоит еще многое решить, но страна уже может по праву гордиться сделанным.

Президент пожелал процветания и благополучия каждой семье и каждому дому, отмечала «Газета.ru».

Министр обороны России Андрей Белоусов заявлял, что уходящий 2024 год запомнится не только достижениями сотрудников оборонных предприятий, но и подвигами российских военных, которые пережили большое количество испытаний.